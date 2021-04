Gleici, do BBB18, processa clínica que expôs seu procedimento estético

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Gleici Damasceno, campeã do BBB 18 e participante da nova edição do reality No Limite, está processando a clínica de estética que divulgou nas redes sociais o procedimento estético feito por ela no nariz, em agosto do ano passado, em São Paulo.

Segundo o UOL, consta no processo que a famosa não queria que o procedimento fosse divulgado. Porém, dias depois, a clínica postou uma foto sua no Instagram com o notório antes e depois.

A ex-bbb afirma que após o procedimento começou a ter crises psicológicas devido ao resultado e segundo Gleici, ela não se reconhecia mais ao olhar no espelho e optou por fazer uma nova cirurgia.

Após a segunda correção no nariz, ela foi convidada pelo programa matinal Encontro com Fátima, TV Globo, e os usuários notaram a diferença em sua aparência e criticaram duramente nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por N°1 Harmonizac?a?o Facial (@dranayanepacheco)

Novamente a clínica postou as fotos do antes e depois da famosa sem autorização, o que culminou numa solicitação de liminar para a remoção do conteúdo, que foi negada pelo juiz Sidney da Silva Braga, da 4ª Vara Cível de São Paulo.

Não há elementos para dizer, com segurança, que as rés, nas postagens em discussão, utilizaram indevidamente a imagem da autora, eis que se trata de pessoa pública, de intensa exposição na mídia televisiva e virtual e nas redes sociais.

Explicou o juíz



Sidney não descarta a possibilidade de uma conciliação entre as partes se houver interesse, mas atualmente Gleici se encontra confinada para participar da próxima edição de No Limite.