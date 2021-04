Festival Lollapalooza adia 9ª edição para março de 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Em comunicado publicado nas redes sociais e no site oficial, a equipe do Lollapalooza anunciou que a 9º edição do festival no Brasil foi oficialmente adiada para 25, 26 e 27 de março de 2022. Devido à situação ainda alarmante da pandemia no país, a equipe lamentou não poder realizar a edição ainda este ano - como estava programado - e informou que os ingressos continuam válidos. Mais informações sobre as entradas podem ser conferidas no site do festival.

No texto, a produção do evento explicou: “Nossa missão sempre foi e sempre será criar dias e noites incríveis para vocês, apaixonados por música. [...] Queríamos muito fazer mais uma edição inesquecível neste ano mas, com a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia, ficou cada vez mais claro que não será possível realizar em 2021 o fim de semana espetacular que vocês amam. É uma decisão difícil, mas sabemos que é a escolha responsável para os nossos fãs, artistas, equipe, parceiros e toda a comunidade que rodeia o Lollapalooza Brasil”.



O Lollapalooza é um festival de música alternativa que ocorre anualmente, e é composto por apresentações de expoentes de gêneros como o rock alternativo, heavy metal, punk rock, grunge e outros, com sede no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Quem não puder ir ao festival nas novas datas pode solicitar a conversão do valor do ingresso em créditos, utilizáveis em qualquer evento produzido pela T4F até 31 de dezembro de 2022.