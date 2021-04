Novo Ã¡lbum de Duda Beat aborda o amor de forma mais madura

F » Fernanda Gouveia*

A cantora pernambucana Duda Beat acaba de lançar o segundo álbum de estúdio da carreira chamado Te amo lá fora. O dia do lançamento do novo trabalho marca três anos da estreia de Sinto muito, o primeiro disco da artista. Te amo lá fora tem produção assinada por Lux & Tróia, com dois coprodutores: Patrick Laplan nas faixas 50 meninas e Decisão de te amar, além de Pedro Straling na canção Game. Além disso, o álbum conta com as parcerias inéditas da pernambucana Cila do Coco, na faixa Tu e eu, e do rapper baiano Trevo na canção Nem um pouquinho.

A música Meu pisêro foi lançada como single em março, e Duda Beat considera que a canção representa o que a artista quis passar com o álbum inteiro. “Acho que essa música sintetiza muito bem o que vem no disco. Por isso que ela foi a primeira a ser lançada, senti que entrega o enredo. É uma música que estou de coração aberto. Então, eu achei superimportante estar aí abrindo alas dessa fase nova”, explica a cantora em entrevista ao Correio.

Sem ansiedade

Produzido inteiramente durante a pandemia, o novo álbum de Duda Beat traz a temática do amor com uma perspectiva mais madura do que em seu primeiro disco, como define a cantora. “A Duda de Te amo lá fora, diria (para a Duda de Sinto muito): Calma. Sem ansiedade, tudo vai ficar bem, você vai amadurecer e vai ver todas essas experiências que você passou na sua vida com outros olhos, com um olhar mais maduro”, declara a artista.

O nome do novo disco é uma representação do que Duda Beat entende sobre as relações amorosas. De acordo com ela, “o amor não acaba, ele muda. Eu sinto muito isso e o Eu te amo lá fora é simplesmente um recado, que diz ‘você foi importante para a minha vida, foi uma supertroca, mas eu posso te amar de longe. Aqui dentro não, aqui dentro, agora, eu me amo”. Mesmo com a predominância dessa temática, a artista garante que há canções para todo tipo de relação amorosa no novo álbum, inclusive para os amores que deram certo, como o romance de Duda Beat com o produtor Tomás Tróia, juntos há cerca de cinco anos.

Parcerias

Assim como no primeiro disco da artista, Lux Ferreira e Tomás Tróia produziram a maior parte do novo álbum. Para Duda, essa parceria é uma peça fundamental em sua carreira, pela fluidez da comunicação e pelo fato de os produtores terem referências parecidas com as da cantora. Além disso, nas parcerias com Cila do Coco e Trevo, Duda Beat conseguiu trazer a mistura de diferentes ritmos que tanto valoriza.

“A Tu e eu é uma faixa em homenagem a Pernambuco, então não poderia deixar de ter dona Cila do Coco, que é uma referência musical pernambucana”, explica Duda, e complementa ao dizer que o rapper baiano Trevo “é um cara que eu sou muito fã e é uma alegria ter ele na faixa Nem um pouquinho. Ele abrilhantou a parte do rap da música”. Por conta da pandemia, a artista adiou a produção do clipe de Nem um pouquinho, mas garante que os fãs podem esperar por videoclipes das novas músicas.

