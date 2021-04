CB Correio Braziliense

Hino da Terra

Cósmico oásis, a pérola cósmica azul

o planeta mais bonito do universo

todos os continentes e oceanos

juntos com flora e fauna

juntos com espécies de uma só terra

culturas, costumes, crenças diversas

somos humanos, a terra é nosso lar,

todos os povos e todas as nações

todos por um, um por todos

juntos erguemos a bandeira azul

Abhay K. (tradução de Ivone Soares)