‘Ironheart’ da Marvel será escrita por Chinaka Hodge, de ‘Snowpiercer’

Ironheart: a novidade da Disney+, nos seriados

O novo seriado da Marvel em parceria com a Disney+, Ironheart, em português Coração de Ferro, será escrita por Chinaka Hodge, segundo o site da Variety. A escritora ficou conhecida por roteirizar a adaptação da Netflix, O expresso do amanhã. Coração de ferro conta a história da inventora prodígio, Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne, que criou a arma mais avançada desde o Homem de Ferro. Anunciado em dezembro de 2020, junto com Armor wars, o projeto ainda não tem previsão de estreia.



Chinaka Hodge também participou do remake de Amazing stories da Apple, assim como da série Snowpiercer, da TNT, estrelada por Daveed Diggs. Riri Williams apareceu nos quadrinhos da Marvel, pela primeira vez, em 2016. Na época ela era uma menina de 15 anos, estudante do MIT. Lá ela pesquisava sobre a tecnologia usada para fazer a armadura do Homem de Ferro, na esperança de um dia fazer sua própria versão. Williams chamou atenção de Tony Stark que a apoiou nessa jornada.

Coração de Ferro é uma das diversas séries em desenvolvimento pelo Marvel em parceria com a Disney+, com foco em personagens negros.