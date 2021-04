Série 'Ginny e Georgia' tem segunda temporada confirmada

Após o sucesso da primeira temporada da série Ginny e Georgia, assistida por 52 milhões de assinantes da Netflix, a plataforma de streaming anunciou, nesta segunda-feira (19/4), a confirmação da segunda temporada. A novidade foi contada pelo elenco da série em um vídeo.

Ginny e Georgia foi lançda na Netflix em fevereiro e conta a história de Georgia (Brianne Howey), que leva os filhos Ginny (Antonia Gentry) e Austin (Diesel La Torraca) para uma nova cidade nos Estados Unidos, em busca de uma nova vida. Porém, os planos começam a sair do controle.

Apesar do sucesso da primeira temporada, a série também dividiu opiniões e gerou polêmicas por causa de uma fala de Ginny na qual a personagem faz uma referência à Taylor Swift e diz: "Com o que você se importa? Você passa por homens mais rápido do que Taylor Swift". A cantora não gostou do comentário e mostrou a sua indignação nas redes sociais, em que definiu a fala como "uma piada profundamente sexista".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ???? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp