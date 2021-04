'Vai tomar no c...', diz Mainardi a convidado no Manhattan Connection

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/TV Cultura)

O apresentador Diogo Mainardi e o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, o convidado da atração, trocaram farpas ao longo do programa Manhattan Connection, da TV Cultura, na quarta-feira (28/4).



“Antonio Carlos, eu não estou a fim de ouvir as suas baboseiras. Você pra mim representa o atraso do desenvolvimento do Brasil", iniciou Mainardi.

"Essa sua asneira de prisão em segunda instância, pergunta para os meus colegas dos Estados Unidos, é prisão em primeira instância, as tais das mensagens roubadas, você construiu a sua carreira sussurrando na orelha de ministro do STF, do STJ. Que história é essa? Eu até prefiro falar com você sobre outros assuntos porque me vem ânsia de vômito ouvir esse seu discurso".

Mainardi



"Eu quero te responder, Diogo", reagiu Kakay e rebateu os comentários e chamou Mainardi de “humorista”.

"Uma vez eu estava conversando com Chico Anysio e ele me disse que quase todo humorista é mal-humorado. Eu não conheço muito a sua vida, mas acho você um humorista. Mas o humorista que é mal-humorado, ele tem que ter uma inteligência rara, e você ‘cou’ só no mau humor. É muito difícil, entendeu? A sua acidez, eu não sei onde ela leva”, afirmou.



O apresentador do Manhattan Connection questionou: "Antonio Carlos você está atrás de cliente aqui no nosso programa". "Não, não. De vinte clientes que procuram, eu pego um. Meu escritório é um escritório pequeno", rebateu o convidado.

O advogado criminalista disse ainda: “Não aceito provocação barata. A pessoa, pra me provocar, precisa ter no mínimo um bom humor, uma inteligência específica”.



“Eu nem sei o que você está fazendo nesse programa”, declarou o apresentador da atração que fala sobre política, economia e cultura, além de dicas sobre a cidade Nova Iorque, Estados Unidos.

"Eu estou aqui porque fui convidado", emendou o advogado. "Não foi por mim", rebateu Mainardi.

A discussão seguiu e houve um momento em que o apresentador Lucas Mendes precisou pedir que os dois falassem "um de cada vez" para que todos entendessem o que era dito.

Antes de encerrar o Manhattan Connection, Mendes perguntou se Kakay absolveria ou condenaria o programa.

“Eu acho esse programa quase perfeito. Tem três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo, e tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar, isso tudo é alegria, faz parte. Humorista que tem mau humor é tradicional, mas que tem mau humor e não tem inteligência, vocês são muito corajosos”, disse o advogado criminalista.

Pouco depois, Mainardi encerrou sua participação e soltou: “Como diria Olavo de Carvalho, vai tomar no c…”. Antes do fim da edição, Mendes emendou: “Boa noite, sem Olavo de Carvalho”.