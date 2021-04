Lucas Lucco expõe porque colocou botox nas axilas: 'Eu paro de suar'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Através das redes sociais, o cantor Lucas Lucco expôs um procedimento estético pelo qual passou nesta semana. O artista explicou que costumar ter muito suor nas axilas, e por conta disso injetou botox na região para aliviar o incomodo.

"Estou acostumado a fazer. Vou por botox no braço, porque eu paro de suar. Vocês não sabem dessa dica? Tem como! Eu suo muito aqui. Às vezes, eu estou usando uma camisa de cor e faz a 'pizza', né?", brincou o cantor.



O procedimento foi realizado em uma clínica em São Paulo, no momento em que o artista fazia o vídeo para as redes sociais. Ele também afirmou que não sentiu nenhum incomodo. "Juro pra vocês que não dói. Sério, dói zero. Agulha pequenininha, tranquilão", contou.



Vale lembrar que o artista se tornou pai recentemente e sempre compartilha alguns cliques com o filho através das redes sociais. Muitos famosos comentam as publicações, como por exemplo as nadadoras profissionais Bia e Branca, o influencer Caio Franco e Eusébio Mendonça.