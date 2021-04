Angélica vende roupas de luxo usadas e arrecada R$ 19 mil em um dia

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

A apresentadora Angélica colocou 250 de suas roupas de luxo à venda em um brechó online para arrecadar dinheiro para a ONG Retiro dos Artistas. As peças da loira foram sucesso de venda.



A mulher do apresentador Luciano Hulk vendeu seu estoque de luxo em menos de 24 horas, pois todas as peças se esgotaram e a ação beneficente arrecadou R$ 19 mil, valor que será inteiramente revertido para a instituição.

O bazar faz parte do projeto Closet do Bem, organizado pela Fair Closet, que põe à venda peças de desapego de celebridades e já teve a participação de nomes como Agatha Moreira e Rodrigo Simas, de acordo com o portal UOL. Essa é a terceira edição que conta com a participação de Angélica, que colocou à venda looks de toda a família Huck.





"O que eu espero com esse tipo de ação, como a do Closet do Bem, é que ela não impacte só a instituição que está sendo ajudada, mas sim todo mundo que participa fazendo as pessoas refletirem sobre a cultura de doação, de dividir e de compartilhar com outras pessoas", disse Angélica.

"É uma forma de ajudar uma instituição e provocar reflexão e o exercício da doação em quem está fazendo parte daquela comunidade no momento", relatou a apresentadora.