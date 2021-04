Maroon 5 anuncia o novo álbum 'Jordi', com lançamento em junho

CB Correio Braziliense

Capa do novo álbum do Maroon 5: 'Jordi' - (crédito: Interscope Records/ Divulgação)

O anúncio foi feito pelas redes sociais da banda na manhã desta quinta-feira (28/4). Com a direção criativa de Travis Schneider, o novo disco de Maroon 5, Jordi, será lançado em 11 de junho deste ano. O grupo fará um show virtual uma semana antes, dia 4 de junho, e apresentará as músicas do sétimo álbum, na íntegra.

O nome do álbum é um tributo ao ex-empresário da banda, Jordan Feldstein, que morreu em decorrência de um ataque cardíaco em 2017. Não é a primeira vez que Maroon 5 consagra o amigo, que também ganhou homenagem no single Memories, de 2019. O single não está confirmado em Jordi. As informações são da Rolling Stone.

O disco vai trazer a faixa Beautiful mistakes, com a cantora Meghan Thee Stallion, e a canção Nobody's love. O último álbum da banda, Red pill blues, foi lançado em 2017.

Em março de 2020, o grupo esteve em turnê pelo Brasil e fez quatro shows antes da suspensão de eventos por causa da pandemia da covid-19 no país.

O novo álbum já está disponível para pré-venda.