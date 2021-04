Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (30/4)

OQ Oscar Quiroga

Tu és o que fazes



Data estelar: Sol e Urano em conjunção; Lua Vazia das 10h28 até 13h17 horário de Brasília, quando ingressa em Capricórnio.



Se tua boa vontade se transformasse em vontade em ação, então progredirias muito, porque farias, em pouco tempo, muito mais do que imaginas. Mas o enamoramento que tuas boas intenções provocam em ti parece suficiente. Só que não! A vida real não é o mesmo que assistir a um ótimo seriado na televisão, pois esse, apesar de mobilizar emoções importantes em ti, não te torna protagonista de teu destino, apenas uma testemunha passiva, que fantasia com que, pelo fato de ter participado de um evento, isso seria suficiente. Não é! Nasceste com um instrumento magnífico de ação, que se chama corpo físico, para que te envolvas concretamente com teu destino. Aquilo que fazes é mais importante do que aquilo que pensas, nunca te esqueças disso.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A reorganização de seus planos e projetos está em andamento e, apesar dos trancos e barrancos, procederá da melhor maneira possível. É tudo trabalhoso, isso sim, mas é o que de melhor poderia ter acontecido a você.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Identifique o que você pode fazer para contribuir positivamente aos acontecimentos construtivos e, a seguir, faça o seu melhor nessa linha de conduta. Enquanto isso, o mundo parecerá se dirigir à decadência.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que você imagina que seria melhor fazer não tem como realizar agora. Porém, isso não significa que deva desistir de seus planos, apenas os adequar às limitações atuais e aguardar pela sua chance de realizar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muitas pessoas interessantes circulam pela sua vida, e contrastam com as antigas conhecidas, porque trazem o frescor de ideias novas, de um comportamento livre que sua alma aprecia, mas ao qual não está acostumada.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você nunca saberá o que poderia ter sido se você não se atirar com atrevimento ao porvir. Nada está fechado no seu futuro, pelo contrário, é um panorama aberto que aguarda pelas suas ações no presente para se desenhar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os planos que você nutriu durante muito tempo caíram por terra, mas sua alma não há de se dar por vencida por isso, porque ainda há muito jogo pela frente, e as mudanças acabarão se mostrando favoráveis a você.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Perder e ganhar são situações que se alternam e que, às vezes, acontecem simultaneamente. Tudo faz parte do jogo, por isso, é muito mais importante que você aprenda a jogar do que assumir a obsessão de ganhar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Siga o exemplo dessas pessoas esforçadas que andam se organizando, apesar dos pesares, e aproveite para ir além dos turbilhões emocionais que fazem sua alma ficar parada, esperando por algo mágico acontecer.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De pouco em pouco se constrói um grande caminho, mas esse é um tipo de método que sua alma desconhece, sempre se atirando a fazer tudo ao mesmo tempo. Porém, neste momento seu método não seria o mais adequado.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Organizando, vai dar para fazer tudo, cumprir as obrigações e ainda ter momentos de dispersão e divertimento. Porém, a organização é fundamental para isso, se concentre nela, dá trabalho, mas compensa o esforço.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar de todos os contratempos que o mundo impõe, você tem a oportunidade de, pelo menos, manter ordenado tudo que está sob seu domínio. Aproveite essa oportunidade, coloque todos seus papéis em ordem. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Muitas situações adversas evocam sentimentos terríveis de sua alma, uma vontade destrutiva. Porém, este é um momento oportuno para construir, por isso, se foque o máximo possível na construção de seu destino.