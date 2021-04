Oficina virtual ‘Dança, marcialidade e improvisação’ será neste sábado

CB Correio Braziliense

Projeto Dança Marcial: Encontros entre Improvisação e Marcialidade terá apoio em plataforma virtual - (crédito: Divulgação)

A oficina virtual Dança, Marcialidade e Improvisação será oferecida gratuitamente neste sábado (1º/5). A atividade faz parte do projeto Dança Marcial: Encontros entre Improvisação e Marcialidade, que leva ao público o diálogo entre a dança e a improvisação através de oficinas, lives, bate-papos e residências artísticas virtuais. É idealizado e produzido pela bailarina e produtora Carol Barreiro, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (Fac) do Distrito Federal.

Ao todo, serão três encontros virtuais ministrados pela professora Isabel Tica Lemos. O objetivo da oficina é oferecer instrumentos que auxiliem a técnica da improvisação com experimentos e exercícios de conexão entre as artes marciais e a dança. O conhecimento do Aikido e do Kinomichi servirá como base para a investigação da dança. Além disso, serão explorados: a relação do corpo com a gravidade, espirais, peso, caminhadas e bases.

Como convite para experienciar os limites, as reuniões também explorarão a prática de solos improvisados para testar a persistência e a flexibilidade dos participantes.

Serviço

1º de maio (sábado), das 16h às 18h, na plataforma Zoom. Link para inscrição