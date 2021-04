Exposição on-line exibe serigrafias de paisagens do Distrito Federal

CB Correio Braziliense

A exposição on-line 'CONCRETO', do artista Fábio Lucas, estará disponível no Instagram - (crédito: Fábio Lucas/ Divulgação)

A exposição on-line CONCRETO, do artista Fábio Lucas, estará disponível a partir das 19h de 6 de maio, no Instagram da galeria Parede de casa.



Com temática urbana, as gravuras revelam aspectos novos de prédios e paisagens do Distrito Federal e de outros lugares. As obras impressas em serigrafia por Fábio, em seu estúdio no Lago Oeste, vão estar expostas nas paredes da galeria, que também é residência dos curadores Luiz Reis e Rhayra Costa, localizada na Asa Norte.



A exposição virtual vai até 13 de maio e as gravuras estarão à venda via direct e Whatsapp.



Exposição de serigrafias inspiradas em paisagens do DF. Entre 6 e 13 de maio, no instagram da Galeria Parede de casa