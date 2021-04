Após rir de prato africano, Ana Maria Braga pede desculpas

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Na terça-feira (27/4), a apresentadora Ana Maria Braga e o repórter Thiago Oliveira experimentaram o Ugali, um prato queniano feito com apenas farinha de milho e água. O alimento é uma espécie de pão que acompanha um refogado de legumes e carne.

Durante o programa, eles criticaram e riram do aspecto da comida. "Se a gente passar mal, passa mal juntos", disse Ana. A apresentadora disse que o prato era "feio" e que "não tem gosto de nada". Entre risadas, ela ainda comentou que estava difícil de engolir.

Antes de experimentarem, foi exibido uma reportagem com o repórter Plácido Berci que considerava a comida como o segredo dos maratonistas quenianos e mostrava a preparação do Ugali pelo chefe Sam, que tem um restaurante africano em São Paulo.

A situação gerou revoltas e críticas nas redes sociais. No Instagram, o chefe Sam comentou: "Aqui está o vídeo que está deixando muitas pessoas magoadas com o comentário da Ana Maria e do Thiago".

Outras celebridades também se manifestaram. O cantor Chico César comentou: "Gente, que horror! O que foi isso? Multiculturalismo passou longe. Essa “superioridade” sub-eurocentrada é uó total. Vixe, que vergonha".

Plácido Berci respondeu a postagem com um pedido de desculpas. Ele afirmou que "a intenção da reportagem era mostrar um lado da vida dos corredores quenianos pouco conhecido pelos brasileiros que é a alimentação".

Já em outra postagem, o Chefe Sam afirmou que recebeu uma ligação de Thiago Oliveira se desculpando. "Eu falei que aceito as desculpas se ele falar isso para o público que está bravo com ele, e a Ana fizer isso também", escreveu o cozinheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @mama africa labonne bouffe (@mamaafrica_labonnebouffe)

De acordo com a revista Marie Claire, a apresentadora Ana Maria Braga utilizou sua assessoria de imprensa para se desculpar sobre o ocorrido: "Me desculpo se na interação com o repórter, nossa brincadeira possa ter ofendido. A ideia foi dividir com os telespectadores instantes de descontração e nunca um sentimento de desrespeito. Conheço a culinária, admiro, gosto muito e recomendo que todos busquem experimentar."