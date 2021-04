Amazon lança concurso Tâmaras de poesia com o tema 'rua'

CB Correio Braziliense

Esta é a segunda edição do concurso Tâmaras - (crédito: Ethan Miller)

A Amazon e a Polo cultural educação e arte lançam o concurso Tâmaras de poesia. O tema deste ano é Rua e as inscrições podem ser feitas entre 1º e 31 de maio. Para participar, é obrigatório o envio da poesia em texto de, no mínimo, cinco laudas e um vídeo com a gravação do poema falado.



O concurso, aberto para todas as idades, tem três categorias: iniciante, voltada para novos autores, profissional, para poetas independentes e com reconhecimento no mercado, e estudante, focado nos alunos de escolas da rede pública. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro.

Os cadastros vão obedecer duas etapas. A primeira consiste na publicação da poesia pela ferramenta de autopublicação da Amazon, o Kindle direct publishing (KDP). Os participantes devem incluir #ConcursoTâmaras no campo de palavras-chave durante o processo de publicação e se registrar na categoria poesia.

Os títulos têm de ser compostos por poesias originais em português do Brasil que não tenham sido publicados anteriormente e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select e colocando o preço de R$1,99.

A segunda etapa consiste no preenchimento do formulário disponível no site da Polo cultural. Nesse formulário os autores irão terminar a inscrição, colocando o link para a obra publicada pelo KDP disponível para venda na Amazon, e selecionando em qual categoria estão se inscrevendo. Além disso, devem incluir um link para um vídeo público, em qualquer plataforma de vídeo ou rede social com livre acesso, declamando o poema inscrito. Esse formulário é obrigatório, e será a ficha de inscrição para seguir a avaliação das obras.

Todos os poemas participantes do concurso Tâmaras estarão disponíveis na loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks Kindle podem ser adquiridos e lidos com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS, além de e-readers Kindle.

Seleção

As obras inscritas serão analisadas em uma primeira fase por uma comissão julgadora composta por coletivos literários indicados pelo Polo Cultural Educação e Arte. Os critérios de avaliação são: criatividade, desenvolvimento da ideia e linguagem poética (texto), qualidade, performance artística e originalidade (vídeo) e número de visualizações, curtidas e compartilhamento (mídias sociais).

Na primeira etapa, serão selecionadas 30 obras finalistas, 10 de cada categoria. Os vídeos selecionados serão postados no Youtube para serem submetidos, na segunda fase, ao voto popular do internauta.

Concurso

Este é o segundo ano consecutivo que ocorre o concurso Tâmaras, poesias para depois do amanhã. A primeira edição contou com 400 inscrições de todo o Brasil e reuniu poetas de 110 cidades e 22 Estados.

Concurso Tâmaras, poesias para depois doa manhã

Inscrições pelo site da Polo cultural, entre 1º e 31 de maio. Livre para todas as idades