Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

O silêncio

No silêncio, ouço minha alma

Sedenta e calma,

Relato meus sonhos,

Entrelaço minhas ramas,

Construo palavras

Que muitas vezes nem preciso citar.

No silêncio, conto meus medos,

Meus segredos

Que só a mim hei de confessar.

No silêncio, danço uma canção,

Sem me importar com os passos errados,

ou se irei tropeçar.

Conto o meu dia, minha tristeza e alegria.

No silêncio, reparo erros,

Programo acertos,

Encontro o melhor amigo,

A melhor resposta.

Eu sou o silêncio, sou meu abrigo.

Luh Veiga