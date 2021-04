Maria Ribeiro revela motivo de separação de Caio Blat: 'Votou no Aécio'

PU Portal UAI

(crédito: João Cotta/TV Globo)

Maria Ribeiro e Caio Blat formaram um casal que viveu tanto a realidade quanto a ficção. Além de terem sido casados por mais de 10 anos, os dois contracenaram e viveram marido e mulher em Império, novela que está sendo reprisada pela TV Globo.

Em entrevista para o Jornal O Globo, Maria contou o motivo do afastamento: "Sempre achei que dava para cada um do casal votar em uma pessoa. Mas, em 2014, o Caio votou no Aécio (Neves)", relembrou Ribeiro.

"Eu falei: 'Car#lho'. Posso achar a Dilma sem talento nem para ser síndica, mas acho que é aquela coisa 'por baixo da pedra' do (Fernando) Pessoa: tem uma parada que é do mal e outra que é do bem. Impressionante como a política foi ocupando tudo, né?", disse ao jornal.

A RELAÇÃO COM A POLÍTICA

A atriz conta que seu processo de politização se deu com o casamento que teve com o também ator Paulo Betti, 23 anos mais velho do que ela: "depois do Paulo, fiquei traumatizada com a coisa da política. Eu acordava, e o cara já tinha lido oito editoriais do Élio Gaspari", brincou Maria.

Para ela, política é a grande paixão da vida do primeiro ex-marido: "Casei com Paulo com 21 anos, ele tinha 44. O cara só falava de política, a onda dele na vida é essa. Mais que amor, paternidade, política é o tesão dele", revelou Maria.

video

Coincidentemente, os três trabalharam juntos em Império, onde Betti interpreta o polêmico jornalista Téo Pereira.