Rogério Fernandes processa Ivy Moraes após áudios de traição vazarem

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Ivy Moraes, ex-BBB, se separou recentemente de seu noivo Rogério Fernandes, com quem estava de casamento marcado em Cancún, que foi cancelado oito dias antes da data.

Vazaram alguns áudios nas redes sociais que indicaram a traição por parte de Rogério. "Antes de vazarem áudios para toda a mídia, a gente já havia conversado sobre isso. A traição aconteceu em um período que estávamos brigados, mas decidimos seguir com o relacionamento. Porém mais coisas que eu não sabia foram expostas e não tinha como seguir como se nada tivesse acontecido", contou Ivy a Marie Claire.

A relação durou quase dez anos, da união nasceu Luiz Miguel, atualmente com 4 anos. A traição ocorreu durante o período em que eles estavam brigados. Contudo, os planos do casal foram estragados com os áudios vazados.

Atualmente, a famosa quer focar em cursos de maquiagem e cuidar mais de si mesma, mas comentou os boatos de que Rogério estaria a processando por danos morais.

"Encerrar ciclos nunca é algo fácil. Tivemos muitos momentos e sonhamos muitas coisas juntos. Deu certo enquanto durou e estou com a consciência tranquila. Estou leve e muito feliz nessa minha nova fase", finalizou Ivy.

Vale lembrar que Rogério revelou a Quem que traição das duas partes. "Não posso carregar uma única parcela de culpa, ainda mais agora que chegaram até mim evidências reais por meio de áudios e prints de uma traição dela enquanto estávamos casados, e o pior de tudo, envolvendo outra pessoa que também é comprometida", declarou Rogério.