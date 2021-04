Netflix lança trailer da 3º temporada de 'O método de Kominsky'

CB Correio Braziliense

Série ganhou um Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia ou Musical e teve cinco indicações ao Emmy - (crédito: Divulgação)

Na quinta-feira (29/4), a Netflix publicou o trailer completo da terceira e última temporada de O método de Kominsky, que começa no funeral de Norman, interpretado por Alan Arkin. Com previsão de lançamento para o dia 28 de maio no streaming, a série contará com participações especiais de Morgan Freeman e Barry Levinson.

A trama conta a história de dois amigos e a relação deles com a velhice. Na última temporada, Sandy tenta aprender a lidar com a ausência do seu melhor amigo e com as situações da vida, como a chegada de sua ex-mulher, Roz Volander (Kathleen Turner).

Produzida por Chuck Lorre, o criador de Two and a half men e The Big Bang theory, a série ganhou um Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia ou Musical e teve cinco indicações ao Emmy.



As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix. Confira o trailer: