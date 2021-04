Selo Dip Muzic lança single e videoclipe gravado em Brasília

CB Correio Braziliense

'OPRES' é o novo single lançado pelo selo Dip Muzic, com clipe em Brasília. - (crédito: Isabel Gandolfo)

O selo Dip Muzic lançou nesta sexta-feira (30/4) a faixa OPRES que conta com rimas dos integrantes do grupo PrimeiraMente — Lucas Gali e NP Vocal — e do rapper Sant. Com produção musical de Rizzi Get Busy, o single também ganhou videoclipe gravado em Brasília, já disponível no canal oficial da Dip no YouTube. Confira:

Com elementos do rap dos anos 1990, a música é um retrato da vida suburbana dentro do hip-hop e traz temas como relacionamentos, festas, injustiças sociais e dificuldades da vida cotidiana. Para levar o ouvinte em uma viagem ao rap mais clássico, o instrumental mistura a melodia do piano com as batidas do hip-hop. "Nós escrevemos a letra no estúdio, na hora da gravação. Acho que a espontaneidade da letra faz a diferença em OPRES e ajuda a passar a história do som, sobre a vida dentro do rap", destacou Lucas Gali, em nota.

Com direção de João Barroso e produção da Dip Muzic, em parceria com a Trupe do Filme, o clipe teve como cenário as ruas da capital federal. “Fizemos um trabalho lindo, que expõe uma história de muita superação e vivência. A ideia era que a história fosse contada na música como um filme e tudo o que os artistas falassem ficasse em evidência”, conta o produtor musical Rizzi Get Busy, no material de divulgação.

O lançamento faz parte da proposta do selo Dip Muzic de divulgar um clipe por mês. Anteriormente, em março, foi liberada a faixa Flow dos outros, de Lucas Gali, e em fevereiro a música Falcão, da rapper mineira Clara Lima, sempre com a produção musical de Rizzi Get Busy.

A escolha dos artistas também traz peso para o lançamento. Sant, por exemplo fez participações nas músicas Olhares - que já soma mais de 50 milhões de visualizações no YouTube— e Orgânico #1 — que passou de 100 milhões de views. Já o grupo PrimeiraMente está em rodagem no rap desde 2012 e conta com mais de 99 milhões de visualizações no próprio canal na plataforma.