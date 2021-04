Renegado lança clipe de 'Nosso carnaval', single do projeto '1221'

CB Correio Braziliense

(crédito: Denise Ricardo/ Divulgação)

O cantor, compositor e rapper Renegado lançou, nesta quinta-feira (29/4), o videoclipe de Nosso carnaval (Renegado/ Umberto Tavares/ Jefferson Junior/ Stefan Baby), single inédito que estreou na última sexta- feira (23/4). Com participação do cantor Stefan Baby e produção de Umberto Tavares, a faixa é a terceira amostra do novo álbum 1221, que celebra os 12 anos de carreira do artista. Confira o clipe:

O videoclipe traz Renegado e Stefan Baby interpretando a canção em meio a projeções de imagens do mar, numa alusão à letra. A direção e edição ficaram a cargo de Fernando Bernard. O single também está disponível nas plataformas musicais.

Quanto às diferentes sonoridades trazidas para o conceito do novo álbum, Nosso carnaval pode ser definida como uma R&B com jeito brasileiro. De acordo com Renegado, a música transmite uma mensagem positiva para os tempos difíceis. “É como aquela brisinha boa para a gente respirar um ar mais leve, com clima praiano, e ao mesmo tempo para lembrar que se a gente está com quem a gente ama durante esse período de reclusão, precisamos valorizar e celebrar o amor”, explicou o músico, no material de divulgação.