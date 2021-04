Ator de 'American horror story' protagoniza série do Lanterna Verde

CB Correio Braziliense

Finn Wittrock fará Guy Gardner em nova série do Lanterna Verde - (crédito: Kevork Djansezian/Getty Images)

O anúncio foi divulgado nesta sexta-feira (30/04) pelo site The Hollywood Reporter. O ator Finn Wittrock (American horror story) dará vida a Guy Gardner, uma das representações do Lanterna Verde. Gardner será sinônimo de “masculinidade exaltada” e “superpatriotismo”, características comuns aos heróis dos anos 80.

A série da HBO Max terá dez episódios de uma hora e vai trazer as várias versões do herói, interpretadas por atores ainda não divulgados. A produção será desenvolvida por Greg Berlanti, responsável por outras séries da DC, como Legends of tomorrow e Supergirl.

O trabalho mais recente de Wittrock é no filme Judy: muito além do arco-íris e na série Ratched da Netflix. O ator já concorreu duas vezes ao Emmy pelas atuações em American horror story e American crime story. Lanterna Verde ainda não conta com data de lançamento.