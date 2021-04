Último filme sobre zumbis de George A. Romero está em desenvolvimento

CB Correio Braziliense

O diretor de cinema George A. Romero, morto em 2017 - (crédito: Fundação George A. Romero)

George A. Romero foi um diretor e realizador consagrado de filmes de zumbis. Ele começou em 1968 com A noite dos mortos-vivos e depois lançou mais cinco filmes do mesmo gênero, incluindo Despertar dos mortos (1978) e Dia dos mortos (1985). De acordo com o portal norte-americano The Hollywood reporter, poucos sabiam que, antes de morrer de câncer no pulmão em 2017, aos 77 anos, George A. Romero estava escrevendo Twilight of the Dead, que seria a sua declaração final sobre o gênero.

A viúva do diretor, Suzanne Romero, está desenvolvendo o material com uma equipe de roteiristas e agora busca um diretor para o projeto. Segundo o portal, a história do filme se passa em um mundo dizimado, onde a vida praticamente desapareceu. Mas ainda pode haver esperança para a humanidade.

Romero escreveu uma versão do roteiro com Paolo Zelati. Após a morte do diretor, Zelati pediu permissão para continuar a escrever e convidou os roteiristas Joe Knetter e Robert L. Lucas para ajudarem. Um distribuidor ainda não foi encontrado e a previsão de estreia inexiste, por enquanto.