Celebração de de ‘Innerspeaker’, do Tame Impala, invade plataformas

Capa do álbum 'Innerspeaker', da banda Tame Impala - (crédito: /Divulgação)

Innerspeaker, da banda Tame Impala, lançado há dez anos, ganhou edição comemorativa liberada hoje (30/4) nas plataformas digitais. O disco InnerSpeaker (10th Anniversary Edition) conta com as novas versões das músicas Alter ego e Runway houses city clouds.

Confira a nova versão da canção Alter ego:

As composições do álbum são do vocalista Kevin Parker, recentemente indicado ao prêmio de Artista Solo Masculino Internacional, no BRIT Awards 2021. O grupo também é formado por Jay Watson (sintetizador, vocal e guitarra), Dominic Simper (guitarra e sintetizador), Cam Avery (baixo e vocal) e Julien Barbagallo (bateria e vocal).

Também em razão da comemoração, a banda fez um show virtual no local de gravação do disco, em meados deste mês.

Faixas

Innerspeaker (10th anniversary edition)

It is not meant to be

Desire be desire go

Alter ego

Lucidity

Why won't you make up your mind?

Solitude is bliss

Jeremy's storm

Expectation

The bold arrow of time

Runway, houses, city, clouds

I don't really mind