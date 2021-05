Canal Curta! lança série de 13 episódios sobre chorinho

CB Correio Braziliense

A série do canal Curta! terá 13 episódios todos dedicados ao chorinho - (crédito: Canal Curta!/ Divulgação)

Uma boa notícia para os apreciadores do chorinho: o canal Curta! vai lançar uma série de 13 episódios dedicados ao gênero musical, considerado o primeiro genuinamente brasileiro.



Os episódios serão transmitidos pelo canal às segundas-feiras, às 21h30. O primeiro, a ser exibido nesta segunda (03/05), tem como tema “O que é o choro”, e vai tratar das origens e do percurso do chorinho ao longo da história. As imagens, que configuram a bela fotografia da série, têm como pano de fundo o Rio de Janeiro, cidade onde tudo começou.

Cada um dos demais episódios serão dedicados a instrumentos que compõem o rico universo do ritmo brasileiro: flauta, violão, clarinete, piano, acordeon, cavaquinho, madeiras, metais e bandolim são alguns dos temas abordados pela série.

Nomes como Luciana Rabello, Cristóvão Bastos, os irmãos César e Maurício Carrilho, Kiko Horta, Jayme Vignoli, Celsinho Silva e muitos outros prestam seus depoimentos e encantam o público com suas performances.

Canal Curta!. 3 de maio, às 21h30. Livre para todas as idades.