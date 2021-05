Fala,zé (humor)

pJ por José Carlos Vieira



Frases do meu filósofo on-line Mosquito

“A que pontos chegamos: um ministro tomar vacina escondido”

“Depois da segunda dosa da vacina, vou reforçar com caldo de quiabo do Bar do Magal” (amém)

Cloroquina com leite condensado e estupidez

Frases do isolamento

“Hoje vai ter zoom” (não aguento mais)

“Cadê o controle remoto?”

“Miojo de novo?”

O diálogo

— Você está cheirando a cerveja

— Não, bem, é álcool em gel

Poeminha

Palavra poética

tem que chegar ao grau

de brinquedo para ser séria.

Não preciso do fim para chegar.

Manoel de Barros

Um abração! (cheio de esperança)