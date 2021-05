Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (1º/5)

OQ Oscar Quiroga

A semente do mundo



Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.



Entre erros, acertos e indiferenças vai se tecendo o destino, contigo tendo de se abrir passagem por entre uma densa trama de convencimentos equivocados que estruturam a própria civilização, essa mesma que chamas de mundo. O mundo, por mais que o detestes, não é desvinculado de ti, está internalizado e entranhado, tu não podes te livrar dele. Por isso, se detestas o mundo, também detestas a ti, e isso vai te cobrar um tributo amargo, impedindo que progridas. Diante desse cenário, é tentador te armar de instrumentos mortais para destruir o que detestas, mas nesse caminho logo te converterias em alguém detestável também. Muda teu foco, consolida em tua mente o ideal ao qual devotar teu coração e, todos os dias, te dedica a essa construção. Assim, inadvertidamente, te converterás na semente de um mundo novo e melhor.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que tem cara de ser mais difícil é o que deve se tornar prioridade neste momento, porque é oportuno encarar as dificuldades e as domesticar até se tornarem mais fáceis de lidar. Você consegue, siga em frente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada fácil será manter a cabeça no devido lugar neste momento, mas trabalhe com a certeza mental de que sua alma é capaz dessa proeza. Coloque tudo sobre a mesa e negocie até à exaustão. Este é um momento importante.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você vai precisar esperar por um momento mais oportuno e favorável para expressar as verdades que sua alma percebe com muita clareza. Se você expressar essas verdades agora, só colherá discórdia e incompreensão.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas indicadas podem não ser de seu agrado, mas são as que têm competência suficiente para colaborar nos assuntos que você precisa administrar. É assim, na vida nem sempre se pode escolher as pessoas. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Vai valer a pena você se debruçar sobre esse montão de coisas atrasadas que andaram sendo relegadas a um futuro incerto. Agora é esse futuro, e não é nada incerto, pois, é possível dar conta de tudo em tempo recorde.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Perder tudo não é um panorama agradável, mas, quando acontece, se transforma na oportunidade de a alma renovar o atrevimento em relação à vida, e se lançar à aventura. Não espere perder tudo para renovar o atrevimento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Todas essas questões que deixam você com a pulga atrás da orelha precisam ser investigadas com atitude imparcial. Ou seja, você precisa fazer a investigação com a mente aberta, sem querer confirmar absolutamente nada.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que precisam ser ditas, mas se você esperar demais para as dizer, provavelmente se misturarão emoções e ressentimentos nas palavras, e o resultado será contraproducente. Procure se expressar com serenidade.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que tudo pareça um caos, e principalmente por isso, chegou a hora de você se debruçar sobre os assuntos que requerem maior organização, pois, você verá, com menos esforço do que o imaginado tudo se resolverá.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Talvez você pense que está sendo exigido demais de sua alma, mas você chegou até aqui e agora pelo impulso de sua própria ambição, e isso há de ser levado em conta. Siga em frente, nada é demais nem de menos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É hora de passar a limpo as emoções misturadas que circulam pela sua alma, porque essas confundem o raciocínio e estabelecem laços turbulentos com certas pessoas. Feche os olhos, respire e medite na paz do coração.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem todas as pessoas com que você precisa tratar agora seriam de seu agrado, mas isso não há de pesar em suas decisões, porque são as disponíveis e, além disso, elas são as mais competentes para ajudar você.