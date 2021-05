Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (2/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Só a imparcialidade te salva



Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono; Lua Vazia das 11h39 até 16h32 horário de Brasília, quando ingressa em Aquário.



Não temas o mal nem tampouco te enamores do bem, mas desenvolve um intelecto imparcial para aceitar a realidade como ela é. Supera o convencimento equivocado da dualidade, o Universo não é binário, mas trinário, é composto da dualidade que tanto te apaixona e da consciência que dá cabeçadas entre os opostos. Toda a realidade se sustenta sobre esse tripé, se tu te convences de que há apenas o par de opostos, então renuncias a teu protagonismo, te distanciando artificialmente da realidade. Como resultado disso, ficas fantasiando com que precisas te retirar do mundo e ir morar num lugar bucólico. Descansa, mas não fujas da complexidade, porque nasceste humano para a resolver, desenvolvendo um intelecto imparcial. Só a imparcialidade te salva.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Retroceder? Jamais! Não há essa alternativa disponível, porque mesmo que em sua alma pareça que isso seria melhor, na prática, você verá, não será possível retroceder. Então, só resta seguir em frente. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Negocie tudo, mas vá até o fim para fechar questão neste momento, nada deixando para depois. É um turbilhão de acontecimentos ao mesmo tempo, e isso desnorteia um pouco, porém, recupere o juízo e siga em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Interiormente, a visão é tão clara que produz dor, já que a realidade que se descortina é muito dura. Ainda não vai dar para você expressar tudo e ter a compreensão das pessoas. Aguarde pelo momento oportuno.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre dá para só lidar com as pessoas que mais agradam, há momentos em que as pessoas necessárias não causam simpatia em sua alma, porém, assim mesmo você precisa lidar com elas, porque são as mais indicadas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça tudo que puder no menor tempo possível, mas sem se afobar, mantendo a ordem e a boa vontade. Você verá que o tempo vai render muito mais do que o normal, e você colocará em dia muita coisa atrasada. Vale a pena.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quantas vezes já lhe aconteceu de ter certeza de que o fim do mundo estava acontecendo e, logo depois, em pouco tempo, em vez de o fim do mundo ocorrer, um novo e melhor mundo se anunciou? Está no mesmo caminho agora.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É sempre bom investigar o que deixa você com a pulga atrás da orelha, principalmente se as alegações envolvem pessoas próximas. Investigue tudo com mente aberta e atitude imparcial. A verdade liberta. É assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem sempre é possível expressar com serenidade tudo que a alma sente, principalmente quando há outras pessoas envolvidas e se passou tempo demais silenciando emoções profundas. Chega a hora, porém, de se expressar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você se debruçar sobre os assuntos que se desorganizaram ao longo do tempo, como resultado de você não ter lhes prestado a devida atenção, você verá que, agora, poderá se reorganizar e tudo dar muito certo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada é demais nem de menos, tudo está na sua justa medida, porém, as coisas no mundo andam muito loucas, incertas e num turbilhão enorme. Esse estado de coisas atinge a todos, e faz parecer que tudo seja demais.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muita coisa precisa ser passada à limpo e isso vai requerer que você adote uma postura neutra em relação às pessoas que provocam emoções misturadas em sua alma. Tome distância e observe com imparcialidade os acontecimentos.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A competência das pessoas nem sempre vem junto a uma aparência agradável e simpática. Neste momento, é melhor você se concentrar na competência do desempenho do que na simpatia da aparência. Você ganhará com isso.