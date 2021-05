Morre cantor Ray Reyes, ex-Menudos, aos 51 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Morreu nesta sexta-feira (30/4) o cantor Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudos. Ray tinha 51 anos e a causa da morte dele não foi divulgada. Segundo representantes do cantor disseram nas redes sociais, ele morreu em casa, em Porto Rico. Ray deixa dois filhos, Marcos e Cecilia.

"Nosso Ray Reyes partiu de nosso plano terreno. Neste momento de dor, a família pede espaço. Pedimos oração por sua família, amigos e fãs ao redor do mundo. Mais tarde, quando tivermos os detalhes, iremos informá-los. Agradecemos seu respeito e deferência", diz a nota publicada em um perfil de rede social dedicado à memória dos Menudos.

"Com uma dor enorme na minha alma, informo que o meu amado irmão Ray Reyes faleceu. Rogo que nos deem espaço para digerir toda esta situação e por favor orem pela nossa família, principalmente pela minha mãe, que está em situação delicada. Também vos peço que nunca esqueçam o legado dele, hoje mais do que nunca precisamos de nos unir, de nunca deixar de expressar o amor e carinho que sentirem pelo seu próximo. Isso é mais um ensinamento do universo!",escreveu o irmão de Ray, Raul numa rede social.

Ray Reyes nasceu em Nova York, em 1970, e entrou para o Menudos aos 13 anos de idade, ficando 2 anos no grupo. A ligação de Ray com o Brasil era forte, estabelecida principalmente quando ele se apresentou em programas como o Viva a noite, de Gugu Liberato. Em carreira solo, o cantor chegou a lançar um disco em português, Minha música. Antes da pandemia, Ray viajava a América Central com a turnê Súbete a mi moto.