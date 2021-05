Cantora Angela Ro Ro leva quatro pontos na cabeça, após queda em casa

CB Correio Braziliense

Angela Ro Ro exaltou o SUS após ser atendida - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Angela Ro Ro levou um susto na manhã deste domingo (2/5) enquanto se alongava em sua casa em Saquarema (RJ), onde cumpre a quarentena imposta pela pandemia de covid-19. Ela perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça. O resultado foram quatro pontos na cabeça.

"Estava fazendo alongamento de manhã, quando escorreguei no tapetinho, e caí de cabeça no chão de pedra dura. Tinha tanta gente lá sofrendo muito mais que eu. Pra mim, foram três ou quatro pontinhos atrás da cabeça. Daqui a pouco já estou boa para fazer mais alongamento sem cair", contou uma bem-humorada cantora em vídeo postado no Instagram.

Angela continua: "Obrigada pelo atendimento na rede pública, um atendimento igual a todos, salve o SUS".