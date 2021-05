Manuscrito de Clarice Lispector ganha edição de luxo na França

CB Correio Braziliense

O manuscrito tem anotações e correções feitas de próprio punho pela autora - (crédito: EDUSP/Reprodução)

Publicado na França nesta segunda-feira (3/5), o manuscrito de A hora da estrela, de Clarice Lispector, chega ao mercado francês pela editora Saint Pères, especializada na restauração de rascunhos de grandes escritores e cientistas.

O manuscrito de Lispector deu origem a uma edição de luxo de um livro-objeto que conta com rascunho, correções e notas feitas pela autora, além de apresentar variações em alguns trechos da história em relação à versão final publicada.

Esse é o primeiro texto em língua portuguesa publicado pela editora francesa e vem como uma comemoração tardia ao centenário da escritora brasileira. A publicação foi uma ação conjunta do Brasil, Portugal e França. O centenário de nascimento de Clarice Lispector foi comemorado em 2020, com várias ações e reedições no mercado editorial.

A editora Les Saint Pères possui um vasto catálogo com manuscritos como o de A peste, de Albert Camus, de Mrs. dalloway, de Virginia Woolf, de Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust e de Teoria da Relatividade, de Albert Einstein.