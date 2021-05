Tela Quente: ‘Onde está meu coração’ é exibido nesta segunda (3/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Globoplay)

Nesta segunda-feira (3/5), a programação da Tela Quente exibe o primeiro episódio de Onde está meu coração, série original da Globoplay. O seriado narra a história de Amanda, uma brilhante médica que enfrenta uma luta particular contra as drogas.

Com a sobrecarga e pressão diária do trabalho, Amanda procura refúgio nas drogas e acaba se tornando uma dependente química. Agora, com o vício em crack, a médica vê todos os relacionamentos que a cercam ruírem.



Onde está meu coração é uma série nacional protagonizada por Letícia Colin, Fábio Assunção e Daniel de Oliveira.