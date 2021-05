Esmé Bianco acusa Marilyn Manson de assédio sexual e agressão

CB Correio Braziliense

Marilyn Manson é acusado de assédio sexual em atos que teriam ocorrido a partir da falsa gravação de um clipe - (crédito: Divulgação)

No dia 30 de abril, o processo da atriz Esmé Bianco, que interpretou Ros em Game of Thrones, contra o músico Marilyn Manson foi arquivado na Corte da Califórnia. A legações incluem assédio sexual, agressão e tráfico humano. Além do músico, Tony Ciulla, antigo agente de Manson, também foi integrado às acusações.

Segundo a atriz, em 20111, Ciulla e Manson, agiram de forma ilegal ao trazer a atriz de Londres para Los Angeles, com a justificativa de que ela participaria de um clipe que nunca chegou a ser feito.

A atriz afirma ainda diz que Manson usou drogas, força e ameaças de violência para forçar atos sexuais, e que o acusado também assediou Bianco sexualmente quando ela estava inconsciente ou não poderia consentir. Outras alegações incluem agressão por tapas, mordidas, cortes e chicoteadas.

Em uma declaração, a atriz falou que a denúncia é uma forma de impedir que Brian Warner cometa o ato outras vezes e empoderar outras mulheres a denunciá-lo e a buscar justiça.