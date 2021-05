Sessão da Tarde: ‘Loucas por amor...’ é exibido nesta terça (4/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Rede Globo/ Reprodução)

Em Loucas por amor, viciadas em dinheiro, filme exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira (4/5), Bridget Cardigan é surpreendida ao descobrir que está prestes a perder uma vida confortável quando o marido é demitido. Após ter ficado anos sem trabalhar, ela sai em busca de um novo emprego e consegue uma vaga no banco da reserva federal americana.

Aos poucos, ela descobre que tem muito em comum com as novas companheiras de trabalho. Revoltadas com um sistema que não valoriza talentos e sonhos delas, elas decidem virar o jogo. Observando uma brecha no sistema de segurança do banco, Bridget convence as duas novas amigas, Nina e Jackie, a ajudá-la a roubar uma fortuna em papéis moeda desgastados que foram destinados à destruição.

A comédia de 2008 é protagonizada por Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes.