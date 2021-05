Record confirma estreia de Power couple no próximo domingo; confira os casais!

CB Correio Braziliense

Adriane Galisteu comandará o Power couple 5 - (crédito: Caue Moreno/Divulgação.)

A estreia de Adriane Galisteu no comando do Power couple já tem data marcada. No site oficial da atração, a Record confirmou que a quinta temporada começa no próximo domingo (9/5), fugindo do embate direto com a estreia de No limite, da Globo.

O Power couple será disputado por 13 casais em busca do prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. Estão no páreo: Adriana Bombom e Adrien Cunha; Bibi Paolilo e Pimpolho; Carolina Santos e DJ Jonjon; Deborah Albuquerque e Bruno Salomão; Fernanda Medrado e DJ Claytão; Georgia Fröhlich e Thiago Bertoldo; Li Martins e JP Mantovani; Márcia Fellipe e Rod Bala; Mari Matarazzo e Matheus Yurley; Mirela Janis e Yugnir; Mirella e Dynho Alves; Nina Cachoeira e Filipe Duarte; e Renata Dominguez e Leandro Gléria.

O Power couple 5 será exibido de segunda a sábado. As segundas são dedicadas às provas dos homens e às terças às das mulheres. Na quarta-feira, tem a prova do casal e a formação da DR. No dia seguinte, tem a eliminação. Na sexta e no sábado, o programa prepara o terreno para o ciclo recomeçar.