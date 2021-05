Gil se emociona e chora ao encontrar a mãe após eliminação do BBB21; veja

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após ter sido eliminado no último paredão do Big brother Brasil 21, Gilberto Nogueira, conhecido como Gil, se emocionou e não segurou as lágrimas ao reencontrar a sua mãe, Jacira Santana.

O reencontro aconteceu no hotel na madrugada desta segunda-feira (03/05). O economista foi eliminado em uma ‘final antecipada’ com 50,87% dos votos, no último paredão da casa mais vigiada do Brasil. Prêmio de R$ 1,5 milhão será disputado entre Fiuk, Juliette e Camilla de Lucas.

Famosos e até José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido como Boninho reagiram e comentaram a eliminação do economista pernambucano. "Você é muito especial! Vai doutor, viva sua vida. A gente te ama", disse Boninho, diretor do BBB21, no Twitter.

Xuxa, Angélica, Eliana, Tico Santa Cruz, Preta Gil, Deborah Secco, Dani Calabresa e Túlio Gadêlha foram alguns que ficaram indignados com a eliminação de Gil do Vigor.

Confira abaixo o vídeo do reencontro: