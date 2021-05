Rafa Kalimann responde internauta que chamou seu programa de 'porcaria'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Com o sucesso no BBB20, Rafa Kalimann ganhou o seu próprio talk show, um programa na plataforma de streaming da TV Globo, no Globoplay, a atração teve sua estreia no último dia (28/04).

Apesar das inúmeras críticas do seguidores e da mídia especializada, a influenciadora digital e apresentadora mostrou como funciona os bastidores da produção da Casa Kalimann e afirmou que está muito feliz.

No domingo (02/05), Kalimann fez uma postagem em seu Twitter mostrando que está plena em meio aos julgamentos críticos contra seu programa. Rafa ainda pediu para que os fãs ignorem as críticas.

"Tá vindo de todo lado né? É, eu sei. Mas não deem atenção, foquem no que vale a pena, faz bem e vibrem coisas boas porque o mundo vai mal. TANTA coisa pra comemorar que afeta quem não consegue desejar o bem".



Entretanto, um seguidor rebateu: “Rafa, seu programa é uma porcaria”, a apresentadora respondeu educadamente: “Que bom que assistiu para ter sua opinião. O importante é isso”.

O primeiro episódio do talk show teve Rafael Portugal como convidado. Nos próximos episódios, o programa também vai receber Fábio Porchat, Simaria e Paulo Vieira, além dos ex-BBBs Carla Diaz, Sarah, Lumena e Rodolffo.