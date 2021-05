Gretchen revela resultado de procedimentos estéticos: 'Me amando assim'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: eprodução/Instagram)

Após postar vídeo sambando nas redes sociais no pós-operatório de uma cirurgia estética, Gretchen compartilhou com seus seguidores o resultado do lifting que fez em seu rosto.

Na postagem, ela escreveu que o vídeo está sem filtro e que: "Ainda está inchado, um pouco roxinho. Mas eu já to me amando assim". A indicação foi feita por um amigo da famosa e o procedimento foi realizado pelos médicos Emerson Melgaço e Isabella Helena.

O lifting também é conhecido como Ritidectomia e sua finalidade é eliminar a flacidez. No caso de Gretchen, o procedimento foi feito no rosto, segundo o UOL. Nesta mesma semana ela compartilhou o resultado de sua micro pigmentação nos lábios e um novo contorno para deixar a boca mais uniforme.

A famosa mostrou aos seguidores o segredo para manter a forma física em dia, especificamente o tanquinho. Ela aproveitou para negar que tenha feito cirurgia plástica na barriga e que o resultado é apenas devido aos exercícios.

"Muita gente me pediu que eu fizesse alguns abdominais que eu faço, porque teve gente que disse que minha barriga é plástica e eu expliquei que faço 300 abdominais por dia. Não estou aqui com meus aparelhos, mas também faço abdominais em casa."