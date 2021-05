Cantora Ellie Goulding dá à luz o primeiro filho

CB Correio Braziliense

A cantora inglesa Ellie Goulding deu a luz ao primeiro filho no domingo (2/5) - (crédito: Universal Music/Divulgação)

O primeiro filho da cantora Ellie Goulding nasceu nesse domingo (2/5). A notícia foi dada pelo Instagram de Caspar Jopling, marido de Ellie. “Mãe e bebê saudáveis e felizes. Extremamente grato”, escreveu. Jopling não revelou detalhes sobre nome e gênero da criança, e pediu privacidade no momento.

Em entrevista à Vogue em fevereiro, a cantora afirmou que descobriu a gravidez durante uma viagem, mas manteve segredo durante quase seis meses. “Não era esse o nosso plano. O pensamento de ficar grávida não era uma realidade para mim, mas aconteceu, e fez com que eu me sentisse mais humana”, revelou. Ellie Goulding e Casper Jopling estão casados desde 2019.

A cantora é autora do single Love me like you do, lançado em 2015. A música faz parte da trilha sonora do filme Cinquenta tons de cinza, protagonizado por Dakota Johnson e Jamie Dornan.