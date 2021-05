Lanterna Verde aparece em foto de bastidores de Liga da justiça

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO Max/Divulgação)

O diretor Zack Snyder postou, na conta do Vero, uma foto mostrando os bastidores da sua versão de Liga da justiça, na qual aparece Wayne T. Carr, ator que foi escalado para interpretar o Lanterna Verde, mas que ficou de fora da versão final do filme. A imagem mostra a produção ocorrendo na residência do próprio Snyder. Veja a publicação:

Carr publicou a mesma foto na sua conta do Twitter com a legenda “Não foi um sonho! Obrigado, Zack!”. O ator, que ficou de fora do longa por exigência da Warner bros., divulgou, também, uma outra foto das filmagens, afirmando ser grato pela oportunidade.

Em entrevista à Vanity fair, Zack revelou que chegou a gravar uma cena com o Lanterna Verde, mas que o estúdio insistiu que não incluísse o personagem na versão final. A justificativa, segundo Snyder, foi de que a Warner bros. já tem planos futuros para o Lanterna.

Snyder cut

Depois de ser disponibilizada para aluguel em plataformas digitais, a Liga da justiça de Zack Snyder vai ser lançado, em breve, em blu-ray no Brasil.

A nova versão, que tem quatro horas de duração, foi uma reivindicação dos fãs, que continuaram pedindo pela versão original do longa, mesmo depois de Snyder ter deixado o projeto.