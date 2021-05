Anitta revela que possui música gravada em francês

CB Correio Braziliense

Anitta confirma produção em francês - (crédito: Anitta/Instagram)

Após especulações, Anitta revelou, no último final de semana, que produziu uma música em francês. ‘É verdade’, afirmou a cantora em conversa com os fãs no Twitter. Anitta, que já produziu músicas em inglês e espanhol, agora declara ter produzido em uma nova língua: a francesa.

Confira o vídeo de um fã:

- Anitta, Anitta é verdade que tem uma música em francês?

- é verdade

- MEU DEUS

- hahaha pic.twitter.com/kJiVy25HEA — ry (@ryanitter_) May 1, 2021

Apesar da confirmação, a cantora não divulgou detalhes sobre a música. Na última semana, Anitta lançou o single Girl from Rio e está trabalhando no novo álbum de mesmo nome. No bate-papo, a cantora pop disse que novas parcerias internacionais estão a caminho.