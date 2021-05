Dia Star Wars relembra a história de uma das mais importantes sagas do cinema

MA Mariana Araújo*

(crédito: Reprodução/ Twitter Star Wars)

Há 44 anos o primeiro filme da saga intergaláctica mais aclamada estava sendo lançado. Hoje é o dia em que os fãs do mundo inteiro expressam o amor pelo universo Star wars. Apesar da comemoração universal no dia 4 de maio, a data de lançamento do primeiro filme, Star wars episódio IV: Uma nova esperança, foi no dia 19 de maio de 1977, sendo lançado no Brasil, apenas no dia 18 de novembro do mesmo ano.

May the 4th

O 4 de maio, também conhecido como o Dia Star wars, surgiu do trocadilho da pronuncia da data com a icônica frase em inglês "may te force be with you" ("Que a força esteja com você"). Não demorou muito para que os fãs começassem a falar "may the fourth be with you" ("Que o 4 de maio esteja com você").

A prova de que a união faz a força é que, no dia 2 de maio de 2019, foi aprovado o reconhecimento da data, 4 de maio, como feriado oficial no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. À época, os noticiários estampavam o “may the fourth officially be with you”. No dia 31 do mesmo mês, foi inaugurado o parque temático Star wars: Galaxy’s edge.





Calendário May the force

Mostrando que o dia não é uma comemoração apenas para os fãs, o eterno Jedi, Mark Hamil, não deixou a data passar e postou em sua conta oficial do Twitter, o calendário da força, que reúne prints antigos de tuítes do ator com frases ou acontecimento dos filmes Star wars para cada dia do mês.



May The First Be...



oh wait...I'm not doing that again this year

For those who might miss it, here's a screenshot of a previous "May The" Calendar:#Enjoy pic.twitter.com/CXo6NtHjTo — Mark Hamill (@HamillHimself) May 1, 2021



Curiosidades



A trança fininha que os Padawans usam desperta curiosidade. O penteado é um símbolo que identifica e diferencia o aprendiz jedi. Somente aqueles que estão em treinamento usam e são retiradas apenas quando se tornam cavaleiros.

Livro The Jedi Path. Explicação do símbolo padawan (foto: Reprodução/Livro The Jedi Path)





Nos filmes é possível perceber a conduta jedi e a conduta sith, mas o código escrito, cheio de referências e filosofia, talvez você ainda não tenha visto.



Book of Sith. Código Sith (foto: Reprodução/Book of Sith)



"A paz é uma mentira. Existe apenas paixão.

Através da paixão eu ganho força.

Através do poder, eu ganho a vitória.

Através da vitória tenho minhas correntes quebradas.

A força há de me libertar"

Book of Sith. Código Jedi (foto: Reprodução/Book of Sith)



"Não há emoção, há paz.

Não há ignorância, há conhecimento.

Não há paixão, há serenidade.

Não há caos, há harmonia.

Não há morte, há força."



Os códigos presentes no livro dos Sith mostram pequenas semelhanças entre eles, isso porque os conhecimentos da força dos rebeldes fazem parte da ordem Sith, mudando a motivação para cada grupo.



Extensões do Universo Star Wars



Engana-se quem acredita que a franquia se resume na última trilogia feita pela Disney. O universo Star wars conta com três trilogias que se complementam, sendo elas episódios IV, V e VI; I, II e III; VII, VIII e IX e dois filmes que acontecem antes dos filmes principais, Rogue one e Han Solo.

Além dos 11 filmes, existem desenhos, séries e centenas de livros que complementam as histórias. Para a alegria dos fãs que acompanham a saga desde o inicio (e desespero para aqueles que começaram agora), o universo vai ganhar mais algumas extensões. Está previsto o lançamento da série Kenobi, que deve contar toda a trajetória do Cavaleiro Jedi, amigo de Luke Skaywalker, A estreia está prevista para 2022.

Em comemoração ao Dia Star Wars, a Disney lança mais uma série spin-off, Bad Batch, que se concentrará na história do grupo conhecido como Força Clone 99.

Para aqueles que querem se aprofundar no universo, além dos livros do conselho Jedi, a editora cultura lança nesta terça-feira (4/5) o Atlas galáctico, em comemoração ao Dia Star Wars.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader