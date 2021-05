BBB21: penúltimo dia do reality tem muita choradeira com mensagem de parentes

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A edição desta segunda-feira (3/5) do Big Brother Brasil 21 foi dedicada a muita emoção. No penúltimo dia do reality em 2021, os participantes receberam uma mensagem em áudio dos parentes e o choro foi em abundância.



Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk ouviram o desejo de boa sorte para a grande final dos pais. O ponto alto das mensagens ficou com Fábio Jr. cantando para o filho e ainda desejando felicidades para Camilla e Juliette — que ficaram chocadas.

Importante pontuar que Fiuk voltou a comentar sobre a situação financeira que declarou no discurso deste domingo (2/5).

A grande final do Big Brother Brasil 21 ocorre nesta terça-feira (4/5). Nas enquetes, a advogada e maquiadora Juliette é indicada como a provável vencedora.