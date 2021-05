Pedindo oração aos fãs, Danilo Gentili divulga diagnóstico positivo para covid

MC Mariana Costa/ Estado de Minas*

Na noite desta segunda-feira (03/05), o apresentador Danilo Gentili revelou que está com covid-19. Em uma postagem no Twitter, Danilo afirma que se cuida, só sai de casa para trabalhar. Mas, mesmo com toda precaução, o apresentador testou positivo para a doença.



Ele afirma que não pode tomar praticamente nenhum medicamento, por isso conta com a oração dos fãs nos próximos dias.

O apresentador disse, ainda que, mesmo com seu afastamento, o programa que apresenta no SBT segue inédito pelos próximos dias.



Eu me cuido. Sem ser o trabalho não saio pra lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje.



Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e por isso conto com as orações de vcs nesses próximos dias.



Obrigado, pessoal. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) May 3, 2021

