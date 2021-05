Filha de Gerson Brenner compra carro adaptado para o pai, após vaquinha

CB Correio Braziliense

Gerson Brenner foi baleado em um assalto na BR-060, em 1998 - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Filha do ator Gerson Brenner, Victória Brenner conseguiu comprar um carro adaptado para o pai, baleado em um assalto em 1998. Com a ajuda de uma vaquinha lançada em março, Victória arrecadou R$ 120 mil e comprou o automóvel.

"Confesso que fiquei espantada de ter dado tão certo. Eu sabia que meu pai era querido mas vocês me surpreenderam das melhores formas possíveis", escreveu Victória na legenda de um post no Instagram. "Tiveram dias que eu tive medo de dar errado, tiveram dias que eu tive certeza de que íamos conseguir... foram muitas noites sem dormir - praticamente viciada no site da vaquinha", completa.

Ela ainda conta que a vaquinha está encerrada, "conforme o combinado com vocês", e que o carro escolhido foi um Fiat Doblò adaptado, ano 2020, 38.344km. "Também conseguimos encomendar uma cadeira de rodas nova (a dele estava velha e ele praticamente não cabia mais nela de forma confortável). A nova é completamente personalizada para o tamanho e para as necessidades do meu pai", comemora.

Astro de novelas como Corpo dourado (1998) e Deus nos acuda (1992), Gerson Brenner estava no auge da carreira quando, em 1998, foi vítima de um assalto, numa estrada no Rio de Janeiro. Ele trocava o pneu do carro na BR-060 quando foi abordado por bandidos, que acabaram atirando na cabeça do ator. Gerson passou meses em coma, o que o deixou com sequelas como distúrbios na fala, na motricidade e na capacidade cognitiva. Atualmente, Gerson tem 61 anos de idade.