Leão Lobo conta a site que namorou um assassino de crianças, sem saber

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Em entrevista ao canal Intervenção, o apresentador Leão Lobo lembrou de quando descobriu, ao vivo, que namorava um assassino de crianças. Ele contou ao jornalista Roger Turchetti, que nem desconfiava que o namorado havia matado crianças na zona Leste de São Paulo.

Leão garantiu que nunca desconfiou de nada. Pelo contrário: gostava do rapaz e o considerava "um anjo". "Ele era farmacêutico. Por isso, ele botava chumbinho, misturava com outras coisas, e dava para as crianças na bala, no bombom. E as crianças morriam. Ele matou quase todas as crianças da rua onde morava", lembra, horrorizado.

A descoberta da real identidade do namorado foi ao vivo. "Entrou uma notícia de um matador de crianças numa rua daqui da zona leste de São Paulo e era meu namorado. E eu fiquei completamente atônito. Não conseguia nem voltar para o ar", conta Leão Lobo, que ficou ainda mais assustado porque o rapaz vivia pedindo para conhecer a filha dele.

Depois de ser preso, o então namorado de Leão Lobo morreu no presídio.