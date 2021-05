Netflix confirma lançamento da 3° temporada de 'You'

CB Correio Braziliense

Na série, Joe vive um assassino que se esconde atrás de aparente normalidade - (crédito: Divulgação)

A Netflix revelou que a nova e terceira temporada de You será lançada no final de 2021, por meio de comentários em uma foto postada no Twitter. A imagem, postada no início de maio, mostra Penn Badgley sentado em uma cadeira com a placa de "stalker", uma brincadeira com seu personagem, nos bastidores.

As filmagens da terceira temporada de Você já terminaram. Vem aí: a data de lançamento. pic.twitter.com/VX7pX4biS4 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 1, 2021

Em resposta aos fãs, a plataforma confirmou o lançamento para o final do ano de 2021. Vale lembrar que as duas primeiras temporadas foram lançadas no streaming em dezembro.

A série, lançada em 2018, conta sobre a história de Joe, um homem aparentemente comum que fica obcecado quando se apaixona por alguém. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no streaming.