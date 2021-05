Livro sobre Brasília celebra a diversidade no Dia Mundial da Língua Portuguesa

CB Correio Braziliense

Celebrado nesta quarta-feira (55/5), o Dia Mundial da Língua Portuguesa foi proclamado em novembro de 2019 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A primeira celebração foi feita em 2020, mesmo ano em que Brasília completou 60 anos.

Em 2021, para comemorar a data, as sete Embaixadas dos Países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em colaboração com o governo do Distrito Federal, o Secretariado Executivo da CPLP, a UNESCO Brasil e Centro Cultural Camões reuniram oito textos de autores de diversos países falantes da língua portuguesa e fizeram um livro ilustrado sobre Brasília.

Com foco no público infanto-juvenil, Sonhar Brasília conta com textos de Conceição Freitas, Brasil, Tino Freitas, do Brasil e Timor-Leste, Mia Couto, de Moçambique, Vera Duarte, de Cabo Verde, Jorge Luís Mendes, de Guiné-Bissau, João de Melo, de Angola, Bienvenido Ebang Otogo Obono, da Guiné Equatorial e José Luís Peixoto, de Portugal.

As ilustrações ficaram por conta de Toninho Euzébio (Brasil), Nelo Tumbula (Angola), Mariano da Cruz Santa (Timor-Leste), Davide Luís Mendes (Guiné Bissau) e Daniel Esteves Moreira (Portugal). Devido à pandemia da covid-19, o lançamento será virtual, no dia 5 de maio, a partir das 15h, no canal oficial da UNESCO português. O evento conta com retransmissão direta pelo portal da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.





Serviço:

Lançamento livro infanto-juvenil Sonhar Brasília

Dia 5 de maio, às 15 horas, no canal oficial no YouTube da UNESCO português