Cantora Leigh-Anne Pinnock e Andre Gray esperam o primeiro filho

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Leigh-Anne Pinnock e Andre Gray estão radiantes com a novidade. A cantora da banda Little Mix e o jogador de futebol estão esperando o primeiro filho. A gravidez de Leigh-Anne foi confirmada nas redes sociais.

"Nós sonhamos com esse momento por tanto tempo e não podemos acreditar que ele finalmente vai se realizar... Mal podemos esperar pra te conhecer", escreveu a cantora. Ela e Andre ficaram noivos em maio do ano passado, mas ainda não haviam divulgado a data do casamento.

A postagem de Leigh-Anne teve comentários de colegas famosos, como Perrie Edwards, também do Litte Mix. "Não consigo parar de olhar para essas fotos. Amo vocês dois demais! Parabéns, minha linda irmã!", escreveu.