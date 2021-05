Denise Oliveira lança álbum de estreia em homenagem ao companheiro

CB Correio Braziliense

Denise Oliveira homenageia companheiro em álbum de estreia - (crédito: Marizan Fontinele/Divulgacao)

Para não esquecer um grande amor, álbum de estreia de Denise Oliveira, é composto por cinco faixas, sendo que são quatro sambas e uma ciranda. Com letras de Eduardo Nascimento e lançamento marcado para dia 13 de maio no Spotify, Deezer, o projeto é uma homenagem ao falecido companheiro da artista, Válter Nobre, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 37 anos. Denise tinha apenas 23 anos quando a tragédia aconteceu e foi na música que ela encontrou consolo. Nessa época, a artista se uniu ao grupo Chorando Baixinho e começou a se apresentar em vários espaços da cidade. O resultado foi uma parceria com o compositor Eduardo Nascimento.

Em 2016 e em 2018, Denise se apresentou no Palco Aberto, do Clube Bossa Nova, e fez parte do movimento Novas Vozes de Brasília, projeto criado por Márcia Tauil. Também se apresentou no Feitiço Mineiro. Agora, ela lança seu primeiro disco. Além da faixa-título Para não esquecer um grande amor, o álbum traz as faixas Ciranda do amor distante, Mareia, Súplica e Bom dia, todas de autoria de Eduardo. A gravação, mixagem e finalização ficou por conta da gravadora independente Banana Música.



Serviço:

Lançamento do álbum de estréia de Denise Oliveira: Para não esquecer um grande amor

nas plataformas digitais

Dia 13 de maio disponível no Spotify, Deezer e YouTube